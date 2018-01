Tommie van Puijenbroek-Visser wint met ‘mindere proef’

“Voor het beeld viel het misschien nog wel mee, maar het voelde voor mij wel minder aan dan bijvoorbeeld in Uden. Toen had ik hem er heel fijn aan staan”, vertelt Van Puijenbroek-Visser.

Tijd nodig

“Het was iets uitgelopen en daardoor moesten we een kwartier later de ring in. We kregen niet echt fouten, maar hij voelde wel een beetje moe aan en was onrustig in de aanleuning in galop. Toen we de ring uitkwamen moest hij ook direct plassen, dus dat zal hem ook in de weg hebben gezeten. Het blijven jonge paarden en die hebben echt de tijd nodig om kracht te ontwikkelen om het allemaal vol te kunnen houden. Daarom ben ik zeker tevreden met hoe hij de proef nog doorliep.”

Niet handig

Met Fanatique Begijnhoeve (v. Tuschinski) kreeg hij teveel fouten in het galopgedeelte, waardoor de score niet hoger uitkwam dan 64%. “De draf was wel mooi, maar in de galop ging alles mis. Met beide paarden ben ik al geplaatst voor het NK en dan ben je thuis toch heel anders aan het trainen. Ik was meer aan het proberen om dingen te veranderen met ze, dan om echt wedstrijd gericht te trainen. In de ring kwam ik er achter dat dat niet zo handig is.”

Kadervorming

Zondag komt Van Puijenbroek-Visser ook aan de start in de kadervorming bij de Grand Prix met Chuppy Checker CL (v. Osmium), met wie hij vorige week zijn debuut maakte op dit niveau en won met 68,80%. “We gaan vooral proberen om nu foutloos te rijden en dan hoop ik dat hij het weer net zo goed doet als vorige week”, lacht hij.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl