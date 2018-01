Tommie Visser bracht Chuppy Checker ruim een jaar geleden een keer uit in de Intermédiaire II. Het duo behaalde toen ruim 70 procent en trainde daarna thuis door richting de overstap naar de Grand Prix. “We kregen een beetje pech doordat Chuppy koliek kreeg. Het was niet zo ernstig maar hij moest wel open. Gelukkig hoefde er geen darm verwijderd te worden en is het helemaal goed gekomen”, legt Visser uit over zijn wedstrijdpauze met de Osmium-zoon.

Dure fout

De ruiter is enorm enthousiast over zijn wedstrijdrentree met de ruin en de eerste keer in de Grand Prix. “Het ging eigenlijk heel goed en ik ben enorm tevreden. De piaffe en passage gingen super goed, daar hadden nu al een aantal achten voor. Ook de drafappuyementen waren mooi maar we kregen een dure fout in de eners. Na dertien wissels dacht Chuppy dat hij klaar was en toen moesten we er nog twee. In de laatste overgang vanuit galop naar draf viel hij in stap en de zigzag begon niet zo vloeiend. Dat kost toch punten.”

Opvolger Vingino

“We moeten nog wat meer routine opdoen in de ring maar ik ben echt heel blij hoe hij het deed. Toen ik de video van de proef terugkeek werd ik nóg blijer”, vervolgt Visser enthousiast over Chuppy Checker. De Begijnhoeve heeft de ruin, die eerder door Willem-Jan Schotte succesvol in het jonge paarden-circuit en de Lichte Tour werd uitgebracht, in gedeeld eigendom met fokker Cor van der Linden van Lincom Stables. “Chuppy is echt een paard voor de toekomst en het is de bedoeling dat hij straks een goede opvolger gaat worden van Vingino.”

Even wennen

Het was al weer even geleden dat Visser de Grand Prix-proef op concours reed. Dat was vorig jaar zomer op het NK in Ermelo met Vingino. “Het is weer even wennen maar dat geldt voor ieder paard. Je moet aftasten, ook in de voorbereiding en bijvoorbeeld kijken hoe lang je het beste los kan rijden. Daar ga ik met Chuppy de komende maanden achter komen”, lacht Visser die volgende week de Grand Prix van Nieuw- en St. Joosland op zijn planning heeft staan.

Alles mee

Visser kijkt positief uit naar zijn toekomst met Chuppy Checker. “Hij heeft drie goede gangen, maar in galop mag hij nog wat gelatener worden. En een heel fijne combinatie is dat hij heet zat is maar toch cool in z’n hoofd. Ik hoef niet alleen maar ‘ho’ te zeggen maar kan er ook aan rijden. Hij speelt met de piaffe en passage, ook in de ring. Eigenlijk is er niks wat ‘ie niet kan en het is echt een paard waarvan ik denk dat hij dik in de zeventig procent kan gaan scoren. Hij lijkt alles mee te hebben en ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst.”

Bekijk hier de proef van Tommie Visser met Chuppy Checker:



U25 voor Zoutendijk

Lisanne Zoutendijk won de Grand Prix U25. Zij stuurde haar Kostendrukkers Watteau (v. Jazz) naar 67,76%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl