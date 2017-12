Top vijf klassering voor Johnny Pals in Mechelse Grand Prix

Pals bleef keurig foutloos met de negenjarige zoon van Casall, maar was met zijn tijd van 34,51 seconden te langzaam om het Belgische feestje te kunnen verstoren.

Top vier

Niels Bruynseels was van de vier Belgen in de top 5 het snelst. In het zadel van Gancia de Muze (v. Malito de Reve) kwam Bruynseels in 31,53 seconden aan de finish. Het duo, dat drie weken geleden in Genève de 1,55m-rubriek won, verwees met deze tijd Pieter Devos met Apart naar de tweede plaats. Devos en de Larino-zoon waren op hun beurt een fractie sneller dan Nicola Philippaerts met H&M Harley vd Bisschop, die op de derde plaats eindigden met 31,77 seconden op de klok. Christophe Vanderhasselt en Identity Vitseroel (v. Air Jordan) maakten de Belgische top vier compleet met een foutloze barragerit in 32,90 seconden.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl