Topruiters naar Jumping Mechelen

Global Champions Tour winnaar Harrie Smolders met onder meer Zinius en Cas 2 staan voor Nederland op de deelnemerslijst in Mechelen. Hij is er samen met Leopold van Asten met onder andere VDL Groep Zidane en Johnny Pals om in de wereldbekeromloop de strijd aan te gaan met topruiters als Kevin Staut, Simon Delestre en Penelope Leprévost uit Frankrijk. Uit Duitsland zijn er Christian Ahlmann en Daniel Deusser. En de elf Belgen met onder andere Gregory Wathelet, Niels Bruynseels, Jérôme Guéry, Pieter Devos, Nicola en Olivier Philippaerts zullen proberen de overwinning in de wereldbeker in eigen land te houden.

Dressuurdelegatie

Titelverdedigster Jorinde Verwimp en haar landgenote Laurence Roos krijgen in de dressuurring te maken met een sterke Nederlandse delegatie. Zoals Adelinde Cornelissen met Zephyr en Patrick van der Meer met Zippo. Ook Daniëlle Heijkoop met Badari en Marieke van der Putten met Zingaro Apple zijn kanshebbers voor hoge klasseringen.

Koos de Ronde en Bram Chardon

Bij de menners komen voor Nederland Koos de Ronde en Bram Chardon aan de start. De Ronde won onlangs de wereldbekerwedstrijd in Budapest en voor Chardon was er een derde plaats in Genève.

Voltige

Ook voor de voltigeurs is de wedstrijd in Mechelen een station in de wereldbeker. Carola Sneekes is in België de enige Oranje deelneemster.

Bron Jumping Mechelen/Paardenkrant-Horses.nl