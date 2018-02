Tops’ Lintea Tequila terug in wedstrijdring

Precies een jaar geleden kwam Edwina Tops nog met Lintea Tequila in Bordeaux aan de start. In de wereldbekerwedstrijd werd het paar nog dertiende, maar in de Grand Prix gaf Tops op. Daarna verscheen de merrie niet meer op de concoursen.

Negende op de Spelen in Rio

2016 was een topjaar voor Edwina Tops en de Holsteiner merrie. Op de Spelen in Rio sprong de Campbell-dochter onder Tops naar de negende plaats. Daarvoor was het paar succesvol op de Global Champions Tour. Ze wonnen in Miami de Grand Prix en werden tweede in Cannes en Mexico City.

Bron Horseman