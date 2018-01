Topscore van 75% voor Mara de Vries en Farzana

“Ik kwam met een heel goed gevoel de ring uit. De draf, de stap en de galop gingen heel goed en de proef was foutloos. Ik was heel benieuwd wat ze met de score zouden doen. Super leuk om nu een keer boven de 75% uit te komen”, steekt Mara de Vries na afloop enthousiast van wal.

Terug naar de basis

“Het is echt een droompaard zonder zwakke punten. In de vorige selectie hadden we nog wel wat kleinigheidjes in de proef. Daar hebben we thuis goed op geoefend, vooral door terug te gaan naar de basis. Dat basiswerk heeft enorm zijn vruchten afgeworpen.”

Verkocht

Farzana, waarmee De Vries ook deelnam aan het WK, is onlangs verkocht aan pony-amazone en A-kaderlid Shanna Baars. Het komende jaar blijft De Vries de elitemerrie nog rijden en uitbrengen.

“Het is voor iedereen zo leuk dat het zo goed gaat. Ze is dan wel verkocht, maar alles loopt nu eigenlijk hetzelfde door. Shanna heeft haar inmiddels ook vaker gereden en zij rijdt er zo mee weg. Het is mijn werk en van te voren weet je dat een paard verkocht zal gaan worden. Natuurlijk is het een heel erg goed paard, maar ik heb er geen problemen mee dat ze verkocht is. Zo is het nu eenmaal. Ik geniet iedere dag dat ik haar rijd en ik hoop dat Farzana het met Shanna straks net zo goed gaat doen.”

NK

Met de overwinning van vandaag met deze score is De Vries zeker van een startplaats op het NK.

“Volgende week gaan we eerst nog van start op Jumping Amsterdam, dus dat is ook heel leuk. Voor het NK heb ik geen verwachtingen. De Lichte Tour-groep is echt heel erg goed en iedereen zit heel dicht bij elkaar. Ik vind het super dat we weer mogen meedoen en ik ga gewoon lekker rijden en mijn best doen.”

De Koeyer

Jasmien de Koeyer volgde op de tweede plaats. Ook zij wist een zeer goede score neer te zetten van 72,72%. Dit deed ze met Esperanza (v. Desperados). De derde plaats, met 70,07%, was voor Charlotte Fry en Fendi T (v. Negro).

Danielle Houtvast en Entertainer (v. Jazz) volgden op plaats vier met 69,41%. De top vijf werd compleet gemaakt door Thamar Zweistra. Met Erina noteerde zij een score van 68,60%.

