Topscore voor Everdale-dochter Izzy-V op IBOP Brummen

“Ik rijd haar pas een paar maanden, maar het is zo’n fijne merrie. Als ze per ongeluk een keertje omspringt dan wisselt ze heel gemakkelijk weer terug en als ze een keer wat opgewonden is dribbelt ze heel makkelijk aan. Ze heeft echt talent voor het hoogste niveau”, vertelt Van Lieren enthousiast.

Draf

“Wat de punten betreft ben ik hartstikke tevreden. Ze stapt gewoon goed en daar kreeg ze dan ook een 8 voor en voor de galop zelfs een 8,5. In draf kon ze nog niet de hele tijd haar balans goed houden, maar ze liet zulke goede stukken zien. Ondanks dat ze hier en daar in een wending en bij het wijken iets de balans kwijtraakte kreeg ze toch gewoon een 9 voor de draf”, aldus de trotse ruiter. “Voor haar instelling kreeg ze ook een 9 van de jury, maar zoals ze zich heeft gehouden voor de eerste keer van huis krijgt ze van mij echt een 10.”

Niet voor zichzelf

Izzy-V blijft niet bij Van Lieren onder het zadel, maar zal door een stalamazone van haar eigenaar verder getraind en opgeleid worden. “De merrie is van een klant van mij en die heeft zelf twee stalamazones. Ik blijf wel bij haar opleiding betrokken en zal haar met haar amazone ook gaan begeleiden. Natuurlijk is het leuk om het zelf te doen, maar ze is wat klein voor mij en ik vind het het begeleiden ook heel leuk.”

‘Met rijd- en bewerkbaarheid maakte Izzy-V veel indruk’

Jurylid Henk Dirksen, die samen met Bart Bax en Floor Dröge de dressuurpaarden beoordeelde, was lovend over Izzy-V (uit Zenobia B keur IBOP-dres sport-dres van Krack C, fokker Combinatie Bleeker uit Nijverdal) van Nashland Dressage & Predicate Horse Breeding BV uit Alblasserdam) : “Deze merrie beweegt heel lichtvoetig en draaft met veel techniek in de benen. Ze galoppeert heel actief en laat zich opvallend goed bewerken. Ondanks dat ze pas net vijf jaar is, liet ze al zien veel aanleg voor het zwaardere werk te hebben. Bij de dressuurpaarden in de aanlegtesten is de rijd- en bewerkbaarheid een steeds belangrijker wordend onderdeel en daarmee maakte Izzy-V veel indruk. Het is een hele complete, bewerkbare merrie en daar past zo’n mooie cijferlijst bij”, licht Henk Dirksen toe, die de dressuurpaarden samen met Bart Bax en Floor Dröge beoordeelde.

Vruchtbare dag

Van de 28 dressuurmerries slaagden er zestien voor de IBOP en van de acht springmerries slaagden er zes. De vierjarige Jumping Lightfeet (Etoile uit Edelfeet JC van Schumacher, fokker J.C. Collewijn uit Marum) van D.P.M. van Mook uit Oosterhout kwam met 81 punten ook uit op een mooi totaal. “Zij is een lichtvoetig bewegende merrie die van nature al een goede zelfhouding heeft. Ze kan in beweging goed verruimen en verkorten, en loopt mooi bergopwaarts. Ook deze merrie liet zich heel goed rijden en bewerken. Voor dit onderdeel hebben we haar een 8,5 kunnen geven.”

Voorzichtige springmerrie

Bij de springmerries gingen de hoogste punten naar een naamloze zevenjarige Casall-dochter (uit Wendy Retto van Colandro, fokker Pieter Dolfsma) van G. Oosterik uit Ootmarsum. Met 8,5-en voor galop en rijd- en bewerkbaarheid kwam ze uit op 79 punten in totaal. “Deze merrie heeft een fijne, lichtvoetige galop en springt met een goede afdruk, reflexen en grote mate van voorzichtigheid”, aldus Dirksen, die de beoordeling van de springpaarden samen met Arnold Kootstra op zich nam.

De volledige uitslagen volgen z.s.m.

Bron:Paardenkrant-Horses.nl/KWPN