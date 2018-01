Total U.S. neemt revanche op Henkie

De verschillen waren klein in de klasse M. Monique Peutz gaf namens medejurylid Gert van den Hoorn aan waar de kneep zat: bij alle macht en kracht die Henkie onder Adelinde Cornelissen uitstraalt, waren de overgangen terug nog wat duwerig (86). Total U.S. imponeerde in drie gangen en liet naast een prachtig front heel vloeiende overgangen zien.

Problemen met harmonie

De derde plaats was voor de imponerende Hermès (v. Easy Game), die onder Dinja van Liere wel wat problemen met de harmonie. De tong kwam geregeld uit de mond, de hengst verkantelde nogal in het hoofd en was ook wat kort in de hals. Ook het omspringen in galop en het slaan naar de spoor werden nauwelijks afgestraft (84).

Habanna

Toptalent Habanna eindigde met 83 op de vierde plaats. Onder Kirsten Beckers uit de overmaat aan energie zich nog in een wat beperkte stap en in een iets gespannen galop die achter soms op twee benen tegelijk werd gesprongen. Hummer (v. Westpoint) en Kirsten Brouwer lieten een hele goede proef zien die – in vergelijking met de concurrentie – met 82 niet werd overgewaardeerd.



Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl