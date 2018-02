Total US gekocht door Glock, Edward Gal is zijn nieuwe ruiter

“Glock’s Total U.S. is de naam van de nieuwe hengst”, staat in het nieuwsbericht op de website. “Zijn vader Totilas haalde drie keer een wereldrecord met Edward Gal en schreef geschiedenis. Zijn moeders vader Sir Donnerhall I is een van de beste hengsten ter wereld en bracht al heel wat kampioenen.”

Succes

Het successenlijstje van de pas zesjarige hengst is indrukwekkend. Zo werd hij onder andere als driejarige reservekampioen op de hengstenkeuring, als vierjarige won hij de halve finale van de Pavo Cup en de finale van de hengstencompetitie en vorige week won de goedgekeurde hengst nog de finale van de hengstencompetitie in de klasse M. “Dit is zoals dressuur eruit moet zien”, verzuchtte Monique Peutz, lid van het jurycorps, na afloop van de proef. Met een 9.5 voor de stap en op de overige onderdelen louter negens, sloot de Totilas-zoon zijn rit af.

Blije ruiter

“Total U.S. is een heel mooie, heel goed presterende en zeer getalenteerde hengst, die me onmiddellijk aan zijn vader deed denken. Ik was verheugd van hem vanaf de eerste keer dat ik hem zag”, aldus een blije Edward Gal, die nu in het zadel zal zitten van de zwarte hengst.

Bron: GHPC