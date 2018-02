In de Grote Prijs vorig jaar in Rouen eindigde Epaillard met de Kannan-dochter als tweede. Op de Olympia Horse Show in Londen afgelopen december won het duo de Wereldbekerkwalificatie waarna de Franse ruiter de finale in Parijs als doel stelde.

Epaillard heeft verschillende andere toppaarden tot zijn beschikking maar is van mening dat deze niet op schema liggen richting de Wereldbekerfinale.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/GrandPrixReplay