Nadat Bennie van Es ’s ochtends eerst de Young Riders en het ZZ-Zwaar had gejureerd in Tolbert, kon hij snel naar huis scheuren om zijn nette pak te verruilen voor zijn wedstrijdoutfit om vervolgens zelf aan de start te verschijnen in de Lichte Tour. Met zijn stoere en goed bevestigde Dorian van Soma (v. Olgert), waarmee hij onlangs nog Europees kampioen werd in Haskerhorne, ging Van Es in de Intermédiaire I aan de leiding met 65,07%. Partner Gosse Pieter Hellinga en Eyecatcher (v. Tietse D.), die zijn naam eer aandoet, eindigden als tweede met exact 65%. De derde plek was weer voor Van Es met de Friese dekhengst Michiel 442 (v. Tsjerk 328) (64,78%), die hij sinds de zomer onder het zadel heeft.

Overstap

De heren waren uiterst tevreden met hun drie fijne proeven en de goede prestaties. “Michiel is echt enorm vooruitgegaan de laatste tijd. Hij en Eyecather zullen nu snel de overstap naar de Midden Tour gaan maken”, aldus een trotse Gosse Pieter Hellinga.

Uiteenlopende scores in Prix St. Georges

In de Prix St. Georges werd vanmiddag nogal wisselend gejureerd. De punten liepen soms flink uiteen. Over de winnaar Nars Gottmer waren de juryleden het echter super eensgezind en met tweemaal exact dezelfde score van 66,03% won de handige ruiter de rubriek met Dicaprio Swing, eerder door de Duitse Stefanie Schatz-Weihermüller uitgebracht. De scores van Marc-Peter Spahn met Dashy Boy liepen sterk uiteen, 206,5 punten tegenover 239,5, maar met een gemiddelde van 65,59% mocht hij toch nog het oranje lint in ontvangst nemen. Leonie Evink en de Friese dekhengst Wylster 463 (v. Rindert) waren goed voor een derde plek (65%).

Ook in Zware Tour scores boven 65%

Niet alleen in de Lichte Tour werden nette scores neergezet in Tolbert. In de Zware Tour reed Saskia Knol haar zelfopgeleide Cynosa naar een winnende score van 65,71%. Hester Bischot werd tweede. Haar Grand Prix-proef met de sympathieke schimmelhengst Trovador Raposa (v. Ofensor) leverde een score van 63,86% op.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl