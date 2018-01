Tristan Tucker: ‘Sir Weihbach is een Ferrari’

Het was al weer even geleden dat Tristan Tucker de talentvolle Sir Weihbach de ring in reed. “Dat was vorig jaar oktober in Denemarken. Niet in Uggerhalne waar we uitgesloten werden, maar we zijn nog een keer terug gegaan”, vertelt de ruiter lachend.

Vertrouwen

“Sir Weihbach was in het verleden een erg gevoelig paard. Het doel is om te proberen hem goede ervaringen in de ring te laten opdoen en vertrouwen te geven. Hij heeft enorm veel power en is echt een Ferrari. We hadden vandaag geen fouten en zijn vertrouwen in de ring groeit.”

Zoon van Weihegold

Sir Weihbach werd door Christine Arns-Krogman gefokt uit topmerrie Weihegold (v. Don Schufro) van Isabell Werth en was als hengst goedgekeurd in Duitsland. “Als eerste zoon van Weihegold was hij als hengst enorm populair”, legt Tucker uit die de Sir Donnerhall-zoon in gedeeld eigendom heeft met Jewel Court Stud. “Om hem meer rust te geven is hij geruind en sindsdien ligt de focus op de sport. Hij vond het moeilijk om alleen zonder andere paarden te zijn en daar hebben we thuis aan gewerkt.”

Internationale ervaring

Inmiddels beheerst de negenjarige ruin het Grand Prix-werk, maar Tucker is nog niet van plan de overstap te maken. “De Grand Prix zou nu kunnen maar om hem vertrouwen in de ring te geven blijven we nog even in de Lichte Tour. Ik wil hem graag dit jaar op de grote internationale wedstrijden uitbrengen zodat hij ook in die ambiance leert om op z’n gemak te zijn. Daarna maken we een keer de overstap”, besluit de ruiter.

Vervoort volgt

De proef van Laurie Vervoort en Chester (v. Tuschinski) werd beloond met 65,37% en de tweede plaats. Denise van den Dries en De Vito (v. Oscar) behaalde de derde score van 62,35% en vielen daarmee net buiten de prijzen.

Van Boxmeer wint PSG

In de Prix St. Georges ging de strijd vooral tussen tussen Sandy van Boxmeer – Westerhuis en Laura Petersen. Uiteindelijk ging het oranje lint naar Van Boxmeer die met Figaro (v. Apache) 67,72% bijeen reed. Petersen kreeg met Divident L (v. Special D) te maken met een flink juryverschil en moest met een gemiddelde score van 66,84% genoegen nemen met de tweede plek.

ZZ-Zwaar voor Ottevanger

Marlies Ottevanger won het ZZ-Zwaar. De pupil van Dressuurstal van Baalen reed haar Fernando (v. Westpoint) naar 62,79%. Noortje van der Hoff noteerde met Loverchamp (v. Longchamp) de tweede score van 62,29%. Hilde Smits en Luka (v. Lurioso) eindigden als derde met een score van 60,36%.

Kwakkelstein en Tijssen aan kop bij de jeugd

Bij de young riders kwam alleen Mabel Kwakkelstein aan de start. Met Emerald (v. Wynton) behaalde de amazone 61,18%. In de groep junioren trok Renée Tijssen aan het langste eind. Zij scoorde met Amber (v. Montreal) met 65,23% de enige voldoende score in deze rubriek.

Lees ook:

Katja Gevers maakt Inter II-debuut met Crescendo: ‘Gewoon maar wagen’

Bron: Paardenkrant-Horses.nl