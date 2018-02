Tumor in buik doodsoorzaak Codarco

Codarco bracht de laatste dagen door in de Palm Beach Equine Clinic. Vorige week donderdag waren de eerste verschijnselen van pijn bij ‘Cody’ te zien, waarop hij naar de kliniek werd overgebracht. “Voor mij is het een geruststelling te weten dat hij niet lang heeft hoeven te lijden”, schrijft Chloe Reid in haar verklaring. Ze bedankte het medische team dat voor de Darco-zoon heeft gezorgd de afgelopen dagen.

Trainer Markus Beerbaum

Ook bedankte Reid Markus Beerbaum die het paard voor haar gevonden had en haar trainde. Het bracht de Amerikaanse veel succes. En Reid vergat ook de groom Sigrun Land niet die Cody jaren lang verzorgde. “Zij hield net zo veel van Cody als Markus en ik.”

Laatste start ruim een week geleden

De dood van Codarco kwam onverwacht, ruim week geleden was Chloe Reid nog op de WEF in Wellington met de hengst. Hij liep daar met vier strafpunten door zijn eerste 1,50m-parcours sinds de terugkeer uit Europa. Het afgelopen jaar was het paar succesvol op de Europese tour met onder andere een derde plaats in de 5* Grand Prix van Falsterbo. Ook maakten Reid en Codarco een aantal malen deel uit van het Amerikaanse Nations Cup team.

Bron World of Showjumping