Twee op een rij voor Philippaerts en H&M Ikker

In de zeven man sterke barrage snelde Olivier Philippaerts met de tienjarige Ikker (Ogano Sitte x Up To Date) naar de tijd van 38,85 seconden. Voor de Belg waren de tijden van de barragekandidaten boven de 40 seconden geklokt. Alleen Mario Deslauriers moest nog rijden, maar de Canadees kon met Bardolina 2 (Clarimo x Landros) ook niet Philippaerts van de troon stoten. Deslauriers bleef steken op 41,39 seconden, goed voor de derde plaats.

Argentijn Prato tweede

Gustavo Prato had voor de Belg 40,38 seconden op de klokken gezet met de dertienjarige merrie Carna Z. De Argentijn mocht het tweede geld in ontvangst nemen. Amber Harte kwam op de vierde plek met Austria 2 (Casall x Corrado I) en haar landgenoot David Rapos werd vijfde op Iliona (Wandor van de Mispelaere x Lux Z).

‘Beetje moe’

Philippaerts was blij met de tweede zege: “Hij was wel iets moe na de barrage van gisteren, maar was opnieuw erg goed vandaag! Ik ben erg blij met hem.” De Belg vervolgde: “Hij is pas drie maanden weer in training na een val in augustus waarbij hij een schouderblessure opliep.”

Bron persbericht