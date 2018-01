Twee overwinningen Raf Kooremans op ‘Jump For Cancer’

De barrage van de 1,40m-proef was spannend. Raf Kooremans kon met de met de achtjarige Kiana van het Herdershof maar net Bas Moerings voor blijven. Kooremans finishte met de merrie in 37,52 seconden, Moerings volgde met Fasther (v. Vigo d’arsouilles) op twee tiende in 37,77 seconden. Ook de nummer drie was nog foutloos in de barrage. Bram van der Pluijm sprong op Cosmo H (v. Catoki) een nulronde in 39,24.

Klasse ZZ

In de barrage van het ZZ stond er geen maat op Kooremans. Hij snelde met Cavalor Chai Chai in 33,32 seconden zonder fouten over de finish en was daarmee drie seconden sneller dan Iris Michels en Adidetje (v. Dutch Capitol). In de acht combinaties tellende barrage was Michels de tweede foutloze. De snelste vierfouter was Jack Ansems die met Carla (v. Cartoon) de derde plaats opeiste.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Equnews/Facebook