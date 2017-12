Twee top tien plaatsen voor Lars Kersten op Jumping Mechelen

De junioren en Young Riders trapten af in Mechelen met een 1,3om Twee Fasen parcours. Lars Kersten reed de achtjarige merrie Dora de Ness in 33,68 seconden over de finish. De zeventienjarige ruiter uit het Limburgse Egchelen kwam daarmee ruim drie seconden te kort op winnares Marthe Heudens uit België die met Best Mix Evana (v. Querlybet Hero) 30,23 seconden nodig had.

Italië en Duitsland

Huesdens bleef de Italiaan Neri Pieraccini met Jazmin vd Wezelse Heihoeve (v. Heartbreaker) maar vier tiende voor. De derde plaats kwam in Duitse handen, Alina Sparwel was met Ma Petite (v. Montendro) nog geen seconde langzamer dan de winnares.

Belgen ook in 1,40m vooraan

In de 1,40m-rubriek voor de jeugdruiters waren de Belgen oppermachtig. De eerste vijf plaatsen werden door hen ingenomen. Leonie Peeters werd de winnares met Indiana v.H Kapelhof (v. Chatman) in 52,38 seconden. Ook in deze proef lag de top dicht bij elkaar. Dieter Vermeiren reed Kingston Town 111 Z (v. Kashmir van Schuttershof) in 52,92 seconden over de finish en Thibeau Spits sprong Jericho Dwerse Hagen (v. Vertigo Saint-Benoit) naar de derde tijd van 53,26 seconden.

Lars Kersten was met de negenjarige Zirocco Blue-dochter Dobbey foutloos en finishte in 56,07 secpnden als zevende.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl