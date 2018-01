Twee zonen van Verdi in top vijf WB-Guadalajara

Plascencia was na afloop vol lof over zijn paard: “Mijn paard doet elke sprong zijn best, hij is heel stabiel en heeft heel veel talent. Ik zit hier gewoon en hij doet alles voor me.”

Snelste rit

Plascencia was niet het snelst in de barrage met Davinci, maar wel met bijna twee seconden verschil het snelst foutloos. De allersnelste barragerit was van Francisco Pasquel met Naranjo. De Mexicaanse ruiter stuurde de ruin van Robin II Z, waarmee hij vorig jaar deze WB-wedstrijd won en de afgelopen maanden bijna alleen maar top 5-klasseringen heeft gehaald, nog eens dik een seconde sneller rond dan zijn landgenoot. Pasquel liep in deze snelle rit vier strafpunten op en werd derde.

Mexicaanse top drie

De tweede plaats in deze WB-kwalificatie was voor Gustavo Ramos met Izzy Miaki. Met zijn foutloze barrage in 42,50 seconden zorgde Ramos voor een Mexicaanse top drie in Guadalajara.

Top vijf

Eric Navet kreeg net als Ramos vier strafpunten in de barrage. De Fransman was echter met Catypso een stuk langzamer dan de Mexicaan en mocht zich met een rit in 40,71 seconden als vierde opstellen. Scheiring en Dontez waren op hun beurt ruim een halve seconde langzamer dan het Franse duo en maakte daarmee met eveneens vier strafpunten de top 5 compleet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/WoSJ