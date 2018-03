Tweede plaats voor Robert Vos in GP Braunschweig

Na zijn overwinning met Carat in het 1.50 m van gisteren, was het vandaag in de driesterren Grote Prijs van Braunschweig over 1,55 opnieuw prijs voor Robert Vos en Carat (v. Cardento). De combinatie uit Wierden werd tweede, Belg Gilles Dunon reed met Fou de Toi vd Keihoeve (v. Toulon) naar de winst in 35,36 seconden.