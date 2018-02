Tweede plaats voor Sanne Thijssen en Celine M Z in Treffen

Duffy was gisteren supersnel met zijn tienjarige Lapuccino (v. Livello) en ging er met een foutloze barragerit in 40,81 seconden met de overwinning vandoor. De jonge Ierse ruiter liet vorige week in Amsterdam ook al zien snel te kunnen rijden, toen schreef hij met Castlefield Rubinus de 1,45m-rubriek op naam. Thijssen kwam gisteren het dichtstbij met de Crusador-dochter, maar kon met haar rit in 42,63 seconden Duffy niet van de zege houden.

Top drie

Christophe Vanderhasselt maakte de top drie in deze rubriek compleet met Identity Vitseroel. De Belgische ruiter stuurde de Air Jordan-zoon, waarmee hij twee weken geleden in Drachten ook al twee keer in de top 5 van een 1,50m en 1,55m-rubriek eindigde, in 42,91 seconden foutloos rond.

Nederlands succes

In de Youngster Tour voor zeven- en achtjarigen zorgde Sjaak Sleiderink met Glamour (v. Numero Uno) voor nog meer Nederlands succes in Treffen. Het duo won de tweefasen rubriek met een tijd van 30,16 seconden op de klok. Marc Houtzager en Gert Jan Bruggink eindigden in deze rubriek ook in de top 5. Houtzager bleef dubbel foutloos met Flow (v. Sam R) en werd vierde. Bruggink volgde met Chabala (v. Chacco-Blue) met 33,29 seconden op plek vijf.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl