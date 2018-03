Tweede plek voor Angelique Hoorn in Warschau

Wojcianiec was in het 1,45m-parcours op tijd iedereen te snel af met zijn KWPN gefokte hengst Naccord Melloni. De Poolse ruiter was met de Nabab de Reve-zoon een van de slechts drie foutlozen in deze rubriek en kwam in 59,69 seconden aan de finish.

Top drie

Hoorn was ruim een halve seconde langzamer met de ruin van Namelus R en klokte af op 60,43 seconden. Daarmee was het duo op zijn beurt wel weer ruim een seconde sneller dan Krzysztof Ludwiczak, die voor thuispubliek de top drie compleet maakte met Stalando (v. Stakkatol).

De Boer

In de tweefasen rubriek over 1,40m was de top drie voor de thuisruiters. Jan Bobik was met Chacco Amicor (v. Chacco-Blue) goed voor de winnende rit en Krzysztof Ludwiczak met Queen la Balou (v. Quintender) en Jarosław Skrzyczyński met Casquell (v. Casall) maakten de top drie compleet. De Boer stuurde Falanita dubbel foutloos rond, maar was ruim twee seconden te langzaam met de Corland-dochter om zich een plekje in de top drie toe te eigenen.

