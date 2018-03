Twomey is Viehweg zeven honderdste te snel af in 4*GP Vejer

Negen combinaties begonnen aan de barrage van de 1,55m Grand Prix. Marie Longem uit Noorwegen en de Fransman Olivier Robert hadden al laten zien dat het snel kon, maar beiden kregen een balk. De Noorse reed met de KWPN’er Algorhythem (v. Tampa) al een snelle tijd van 35,27 seconden en Robert sprong Eros (v. Querlybet Hero) in 35,50 seconden rond.

Twomey 0,07 sneller dan Viehweg

Michael Viehweg pakte de leiding door met de Lord Pezi-zoon Lord of Pezi foutloos te blijven in 36,50 seconden. Maar dat was van korte duur want even later snelde Billy Twomey vloog met negenjarige AES gefokte Kimba Flamenco in 36,43 seconden over de finish, 0,07 sneller dan de Duitser.

Pfyffer en Smith ex aequo

Eduardo Alvarez Aznar reed Uqualin Du Saulcy (v. Quaprice Bois Margot) naar de derde plaats in 37,18 seconden. De vierde plaats was voor een andere Spaanse ruiter, Manuel Fernández Saro op Usador Du Rouet (v. Crusador TN). Carlo Pfyffer uit Zwitserland op Giulio 8 (v. Quadrigus M) de Britse Holly Smith met Heart’s Destiny (v. Paradiso) deelden de vijfde plaats.

Nooren en Bril

Voor Nederland kwamen Lise Nooren met VDL Groep Sabech d’Ha en Roelof Bril op Evarado (v. Dubai) in de ring. Nooren kreeg een balk in het basisparcours, Bril scoorde negen strafpunten.

Bron Paardenkrant-Horses.nl