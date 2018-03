Ulrike Prunthaller eerste en tweede in Grand Prix in Nice

Grand Prix

Met de elfjarige Bartlgut’s Quebec behaalde Ulrike vrijdag de winnende score van 72,84%. Het optreden met Bartlgut’s Duccio werd beloond met 72,13% en was goed voor de tweede plaats. Derde werd Evgenija Davydova met de Nederlands gefokte Awakening (v. Sandreo) met 71,54%.

Grand Prix Special

Met de Quarterback zoon won Prunthaller in mei vorig jaar met een score van 70% in de Grand Prix in Hongarije. In de wedstrijden die ze na Hongarije reed met de elfjarige hengst werd de magische grens van 70% niet meer bereikt. Vandaag in de Grand Prix Special overtrof ze haar eigen prestatie van gisteren en won ook deze proef met Bartlgut’s Quebec ditmaal met een score van 74,59%. Ook vandaag zat de Russische amazone Evgenija Davydova Prunthaller op de hielen en werd tweede in de Special op Awakening met 71,61%.

Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: Paardenkrant-horses.nl