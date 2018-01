Umeunig Z zag het levenslicht in 2006 bij zijn fokker J.A. Huttenhuis. De eerste internationale ervaring deed hij op met Bruggink in het zadel. De eerste Grote Prijs-winst behaalde hij in 2016 met Katharina Offel in het Spaanse Vejer de la Frontera en later dat jaar in Opglabbeek.

Nu zal hij zijn carrière verder voortzetten op Amerikaanse bodem.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook