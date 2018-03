Unanieme zege José van Haaren in Inter I Lier

Hoogtepunten in de proef van José van Haaren met de dertienjarige Royal Dance-zoon Atomic Dance waren de versterkingen. Zowel in draf als in galop stonden er meerdere 8-ten en hoger op het protocol. Ook de wissels om de twee vonden de juryleden 8-ten waard. Bij alle juryleden kwam Van Haaren ruim op kop.

Tweede en derde plaats voor België

Fanny Verliefden was in de PSG nog zevende met Elroy (v. Johnson). In de Inter I kon de Belgische opklimmen naar een tweede plek met 69.294%. Haar landgenote Sophie van Lent-Baetens reed de Oldenburger Wauw Hit (Welt Hit x De Niro) naar de derde plek met 68.147%.

Leijser vijfde

Jessica Leijser nam na de break op Djambalaya (v. Santano) met 67.50% de leiding over van Rienke van de Ven-Veeneman, maar moest uiteindelijk met de vijfde plaats genoegen nemen. Van de Ven werd met Cristall’s Il Divo (v. Gribaldi) zesde. De Deense Charlotte Hering had de KWPN’er Black Pearl (v. Painted Black) nog naar de vierde plaats gereden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl