Van Uytert haalt Bundeschampionat-finalist Deparon U.S. naar Nederland

Joop van Uytert heeft de vierjarige hengst Deparon U.S. (Deveraux x Londonderry) naar Nederland gehaald. “Na de verkoop van Total U.S. hebben met we met Paul Schockemöhle overlegd of één van zijn jonge toptalenten richting ons zou kunnen komen. We zijn heel blij deze hengst te kunnen aanbieden. Het ligt in de bedoeling dat we hem dit najaar aanbieden bij het KWPN”, vertelt Van Uytert.