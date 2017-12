Vai Bruntink rijdt ‘super nuchtere’ Cum Laude naar winst

Het was pas de vierde wedstrijd op ZZ-Z-niveau voor de zevenjarige Cum Laude. “Het is een heel groot paard, dus we geven hem veel tijd”, licht Vai Bruntink toe. Ondertussen heeft het paar zich geplaatst voor de Indoorkampioenschappen in Ermelo. De eerste selectie voor het kampioenschap werd met ruim 71% gewonnen.

‘Super nuchter’

“Hij heeft veel kwaliteit”, vervolgt Bruntink. “Zijn sterke punten zijn de wissels, de zijgangen en de versterkingen. Natuurlijk zijn er nog wel verbeterpunten, zo liet hij vanmorgen een been staan in een keertwending. Hij moet nog meer routine opdoen. Maar het is een super nuchter paard!”

Bron Paardenkrant-Horses.nl