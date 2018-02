Valentina Pistner en BurgPokal-winnaar Flamboyant zegevieren bij debuut

Isabell Werth was vorig jaar succesvol met Flamboyant in de Nurnberger Burgpokal serie. Werth won de kwalificaties voor de finale met overmacht en schreef vervolgens ook de finale in Frankfurt op haar naam. Vlak voor de finale probeerde Valentina Pistner de ruin twee keer uit, waarna de koop gesloten werd.

Lissaro van de Helle

In haar ponytijd reed Pistner de bekende pony Champ of Class (v. FS Champion de Luxe), die eerder succesvol werd uitgebracht door Lisanne Zoutendijk en Sanne Vos. Pistner deed bij de junioren vorig jaar al internationale ervaring op met de Hannoveraanse premiehengst en drievoudig Bundeschampion Lissaro van de Helle (v. Lissabon).

De net vijftienjarige Valentina Pistner startte met met de tienjarige Flamboyant in Ankum een Duitse M-klasse voor junioren en Young Riders en won met 71.212%.

Nieuw paard Balkenhol

Anabel Balkenhol debuteerde op de elfjarige Hannoveraner hengst Feuerspiel (v. Fidertanz). Met 70.57% won ze de tweede afdeling van de Prix St.Georges. De hengst kwam vorig jaar onder het zadel van Balkenhol. In 2012 liep hij zijn laatste wedstrijd, een Reitpferdeprüfung onder Theresa Wahler.

GP-debuut Charlotte Rummenigge

Charlotte Rummenigge had haar Grand Prix-première met de tienjarige merrie Loveliness (v. Lord Loxley). De Hannoveraanse merrie die al op het Bundeschampionat en het WK liep, was als vijfjarige bij Rummenigge op stal gekomen. Na een lange pauze had Rummenigge vorig jaar in de lichte Tour de draad weer opgepakt en in Ankum debuteerden zij in de Zware Tour.

Bron St.Georg