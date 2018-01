VDL scoort met volle zus Bacardi in GMB-competitie

“Een goede groep goed te rijden paarden waar zeker een paar fijne tussen zitten voor de toekomst. In deze competitie krijgen ze heel goed de kans mooi opgeleid te worden”, aldus Greeve die samen met Annelies Vorsselmans de jury vormde. “Je bent op zoek naar de goede eigenschappen voor een sportpaard. De een heeft afdruk en techniek, de ander vermogen. We hebben gekozen voor de meest complete springpaarden met 2 constante rondes.” De beste 12 mochten na de eerste ronde terugkomen voor de tweede beslissende ronde.

Iets meer rust

Met 49,7 punten was Isapardi VDL de absolute topper. Tweede werd Johan Worst, ook met een merrie: New Star van de Berghoeve (Gitano V. Berkenbroeck uit Cella vd Berghoeve v. Contender) die 48 punten bijeen sprong. “Zij sprong de eerste ronde heel patent van de grond en opent achter goed. Hij moet nog iets meer rust krijgen in de rijderij.”

Springfoutjes

Met een heel goede eerste ronde werd It’s Hammy (Den Ham Blue x Tolan) met Alexander Chitty derde (47,8). In de tweede ronde was er iets minder verbinding en dat resulteerde in een springfoutje.

Dat overkwam ook Sven Roze die zo met de sterke KWPN-goedgekeurde It’s Possible SRK (Berlin x Quidam de Revel) vierde werd (47,6). “Een paard dat heel goed te rijden is, elke sprong is hetzelfde.”

Onbegrensd vermogen

Met twee nette constante rondes werd Leontine Bruin met de handige Iko Ludine (Berlin x Mermus R) vijfde (47,2). I’m a Star (E Star x Cardento) maakte onder Wesley Mulder indruk met zijn onbegrensd vermogen en de schimmel springt heel goed met de schoft omhoog. De jury vond hem de in de eerste ronde net iets makkelijker in het rijden en zo werd de schimmelhengst zesde met 46,7 punten totaal.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl