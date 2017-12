Vermeulen, Hosmar en Voets winnen in Hellendoorn

De combinaties konden de teamtest en individuele proef rijden, waarbij vandaag een klassement werd opgemaakt voor de Grades 1,2 en 3 en een klassement over Grade 4 en 5.

In de Grade 1/2/3 was Demi Vermeulen met haar relatief nieuwe troef Ciska II (v. Samba Hit) in beide proeven met afstand de beste. In mei kreeg Vermeulen de beschikking over de Samba Hit-dochter, ze least het paard van Femke Beljon.

Grade 4 en 5

In Grade 4/5 waren het de paralympische combinaties die met de winst naar huis gingen. Frank Hosmar won met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) de teamtest en werd tweede in de individuele test. In de individuele proef was Sanne Voets met haar Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) de beste en de combinatie werd tweede in de teamtest.

De volgende selectiewedstrijd van de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy is 13 januari in Zuidwolde. Op 26 januari volgt tijdens Jumping Amsterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de finale.

Uitslag KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy Hellendoorn:

Teamtest Grade 4/5

1. Frank Hosmar (Haarle) – Alphaville N.O.P., 74.53%

2. Sanne Voets (Berghem) – Demantur N.O.P., 71.00%

Individuele test Grade 4/5

1. Sanne Voets – Demantur N.O.P., 75.30%

2. Frank Hosmar – Alphaville N.O.P., 73.93%

Teamtest Grade 1/2

1. Demi Vermeulen (Zevenaar) – Ciska II, 71.40%

2. Yvette Overgoor (Borculo) – Flynn, 68.24%

Individuele test Grade 1/2

1. Demi Vermeulen – Ciska II, 70.88%

2. Annemarieke Roling-Nobel (Kropswolde) – Doo Schufro, 67.26%

Bron KNHS