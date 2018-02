Victoria Max-Theurer in training bij Isabell Werth

In een uitgebreid interview op Eurodressage vertelt Victoria Max-Theurer over haar toekomst plannen. Ze vertelt onder meer over haar trainerswissel naar Isabell Werth en over haar nieuwe aanwinst Benaglio. De tienjarige zoon van Breitling werd eerder gereden door Kira Wulferding.

Benaglio opvolger van halfzus Blind Date

Onlangs debuteerde Max-Theurer met het paard in Ankum in de Inter II en won met 71.49%. Benaglio lijkt een goede opvolger te worden van zijn halfzus Blind Date. De merrie raakte na de Europese kampioenschappen in Gothenburg geblesseerd.

Bron Eurodressage