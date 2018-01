Glock’s Zonik maakte vorig jaar april met Edward Gal zijn debuut in de koningsklasse met 76,05% op de subtopwedstrijd in Kootwijk. Zijn CDI-debuut maakte de hengst in juni in Roosendaal en zijn eerste grote overwinning volgde op het NK Dressuur Senioren. Gisteren meldde hij zich met de tweede plaats achter Weihegold OLD in de Wereldbekerkür internationaal aan de top. De redactie van Paardenkrant-Horses.nl zette drie video’s van Zonik op rij.