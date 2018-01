Video: Isabell Werth aan het woord over haar proeven

In deze video kwamen ook Ivo Campagne van Stoeterij Sterrehof en voormalig directeur Adrianne van Waardenberg-Nooren aan het woord over het recente verleden van het concours en over de echte historie van Jumping Amsterdam. Verder vertelt Imke Schellekens-Bartels over haar baan als adviseur dressuur op Jumping Amsterdam en over haar eigen ambities in de sport. Tot slot vertelt Jos Lansink over het pittige parcours, dat de springruiters in de slotrubriek van de zaterdagavond voorgeschoteld krijgen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl