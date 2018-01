Na vier jaar come back Olympische merrie Derly Chin de Muze

Derly Chin de Muze werd door Joris De Brabander gefokt en was als jong paard al succesvol. Onder Walter Lelie werd de merrie derde op het WK voor zesjarige springpaarden in Lanaken. Daarna vertrok de For Pleasure-dochter naar Eric Lamaze. Onder de Canadees sprong Derly Chin tot op het hoogste niveau en was lid van het Canadese team op de Spelen in Londen.

Sharn Wordley

De Nieuw-Zeelander Sharn Wordley nam begin 2013 de teugels over en boekte direct goede resultaten met de vosmerrie. Het paar werd onder meer vierde in de 4*GP van Wellington in 2014. Vlak daarna kwam het paard niet meer terug in de ring.

Gisteren was de come back van Derly Chin in Wellington, met een balkje ging ze onder Wordley over de finish. Eerder startte de Nieuw-Zeelander Derly Chin in Wellington over 1,20m en 1,25m.

Bron Horseman