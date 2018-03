In de Preis des Handwerks in Braunschweig, die geldt als eerste kwalificatie voor de Grote Prijs, is Harrie Smolders op de vierde plaats geëindigd. Met de Oklund-dochter Corrada finishte de ruiter foutloos in 65,50, waarmee hij exact vijf seconden langzamer was dan winnares Finja Bormann met Brisbane (v. Balou du Rouet).