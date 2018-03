In 2000 maakte Monhemius deel uit van het Nederlandse team dat zilver won op het WK in Wolfsburg en in 2002 won hij met het Nederlandse team opnieuw goud op het WK tijdens de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera. Ton Monhemius was in het dagelijks leven manegehouder. Hij nam in 2014 tijdens ‘Mennen in Mokum’ op Jumping Amsterdam afscheid als actief menner, maar bleef betrokken bij de paardensport als begeleider van zijn kinderen Bas en Lotte.

Bron: Hoefnet / Paardenkrant – Horses.nl