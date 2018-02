Viersterren eventer sterft in cross

De achttienjarige Consensus was in het bezit van Julie Norman die het paard tot eind 2015 reed. Ze kocht het paard als achtjarige als dressuurpaard, maar hij was lastig. Uiteindelijk bleek hij zich meer te settelen in het springen en Norman ging hem uitbrengen in het eventing.

CCI4* Lexington

De combinatie liep een aantal keren in de prijzen op 3*-niveau en liep in 2014 en 2015 op de 4* Kentucky Horse Trials in Lexington. De editie in 2014 liep het paard uit met een weigering in de cross.

Vorig jaar nam Adriana Beruvides, leerlinge van Norman, het paard over en bracht het met hem tot 1*-niveau.

Bron Horsetalk