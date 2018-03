Vijfde overwinning op rij voor Laura Graves en Verdades

Graves was ondanks de fout in de eners blij met het optreden van haar Florett As-zoon Verdades. “Ik was super blij hoe hij ging onder deze hoge temperaturen”, zei de Amerikaanse, die haar blik al heeft gericht op de WEG in Tryon. “Het is goed te weten dat onze paarden fit zijn met dit weer.”

‘Alleen Parijs en Aken’

Graves is niet van plan het paard nog veel uit te brengen voor de wereldruiterspelen. Ze hoopt op de wereldbekerfinale in Parijs en verder waarschijnlijk alleen Aken. “Om me te meten met de andere topruiters, dan weten we waar we staan als we naar Tryon gaan.”

Negentienjarige Sagacious HF

In de Grand Prix van gisteren werd Adrienne Lyle tweede op Salvino (v. Sandro Hit) met 74.457%. Chase Hickok nam de derde plaats voor haar rekening met de negentienjarige KWPN’er Sagacious HF (v. Welt Hit). Het paar scoorde 69.50%.

3* Grand Prix

De 3* Grand Prix voor de Special kwam op naam van Losos de Muñiz met Foco Loco W (v. Sierappel), voor Belinda Trussell met Tattoo 15 (v. Tuareg) en Katherine Bateson Chandler op Alcazar (v. Contango).

Bron Persbericht