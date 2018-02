Vincent Bol: ‘Vip wil graag z’n trukendoos opentrekken’

“Door het koude weer was Vip was de afgelopen dagen erg wakker. Ik dacht: als dat maar goed komt”, steekt Vincent Bol lachend van wal. “Maar hij gedroeg zich vandaag voorbeeldig. De proef ging lekker en Vip was mooi bergop en fijn in de hand. Hij had de motor van achter naar voren aan staan en dan gaat het eigenlijk vanzelf.”

Te enthousiast

Enige smetje in de proef was een fout in de serie om de drie. “Vip kan hele mooie wissels springen en ik probeerde ze nóg iets meer opwaarts te krijgen. Daardoor werden we allebei wat te enthousiast en toen misten we er één. De pirouettes vindt Vip nog steeds een beetje moeilijk maar ik was super tevreden hoe hij ze vandaag in de ring deed.”

Trukendoos

Bol is enorm enthousiast over de kwaliteiten van de vosruin, die hij vanaf de basis heeft opgeleid tot het huidige niveau. “Vip beweegt lekker door zijn lijf, heeft swung van zichzelf en het is aan mij om dat in goede banen te leiden. Maar het is wel een Gribaldi en er zit best een kop op. Vooral thuis wil hij graag z’n trukendoos opentrekken, maar op concours werkt hij wel mee.”

Internationaal

De ruiter bracht Vip de afgelopen jaren al internationaal aan de start en als volgende wedstrijd heeft hij CDI Zeeland Outdoor International op zijn planning staan. “Hopelijk kunnen we daar goede scores rijden en daarna gaan we het nog even bekijken. Op zich heeft Vip ook aanleg voor de Zware Tour en we gaan zien hoe ver we kunnen komen”, besluit Bol die zijn andere Lichte Tour-paard Baltimore (v. Johnson) met hulp van Jeff Heijstek traint richting de overstap naar de Zware Tour.

Van den Herik en Van Giessen

Lotte van den Herik maakte met Winner (v. Gribaldi) haar debuut in de Prix St. Georges en behaalde een score van 65,07%. Exact dezelfde score was er voor Marijke van Giesen, stalamazone bij Stal Hexagon, met Diva (v. Spielberg). Door toepassing van de ex aequo-regeling ging de tweede prijs naar Van den Herik en de derde naar Van Giessen.

Opnieuw Van Giessen

Marijke van Giessen had een drukke dag, want in het ZZ-Zwaar reed ze ook nog twee proeven met Bon Jovi Z (v. Oscar). Beide won ze, de eerste met 64,86% en de tweede met 63,21%. In de eerste proef was het rode lint voor Emily Wiskerke. Ze reed Giant Cristall (v. Andor) op zijn debuut in de Subtop naar 61,93%. In de tweede proef noteerde Anneke de Booij met Vigieny S (v. OO Seven) de tweede score van 60,43%.

Inter I voor Bouwman

Jeske Bouwman sloot haar debuut in de Intermédiaire I winnend af. Met Enterprice (v. Ampère) noteerde ze een score van 64,26%. In deze rubriek mocht Emily Wiskerke haar tweede rode lint van de dag ophalen. In het zadel van Aristocraat (v. Tango) reed ze 63,01% bijeen.

Mouthaan wint GP

In het kleine groepje Grand Prix behaalde alleen Melanie Mouthaan met Varnoldi (v. Stravinsky) een voldoende score van 61,30%.

Debuut Kurstjens

Demy Kurstjens vormt pas sinds kort een combinatie met het Grand Prix-paard Kingsley Vinzar (v. Jazz). Na een wedstrijd in het ZZ-Zwaar debuteerde de combinatie vandaag bij de young riders. Als enige deelnemer in deze rubriek was Kurstjens vooraf al verzekerd van de overwinning. De eerste proef leverde 62,87% op. De tweede proef werd met tien procent juryverschil erg wisselend beoordeeld. De gemiddelde score kwam uit op 62,65%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl