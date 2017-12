De prestaties op de baan van Cozmic One waren niet wat de fokker en eigenaar er van hadden verwacht. Zo kwam het dat Isabela de Sousa de vijfjarige volbloed in handen kreeg om mee te dingen voor de titel ‘Volbloed-make over van 2018’ in oktober op het Kentucky Horse Park in Lexington. De Sousa heeft al drie keer de titel gewonnen.

Omscholen

Isabela de Sousa en haar zus Nathalie scholen al geruime tijd Volbloeds om die van de racebaan komen, de meesten komen later in de springring terug, meestal als hunter. Onder tussen hebben de De Sousa’s veel volgers gekregen met de aanschaf van Cozmic One door zijn beroemde ouders.

Paard van het Jaar

Zenyatta was in 2010 paard van het jaar, in dit jaar ging ze ook met pensioen. Ze boekte zeventien overwinningen op rij, waarvan 13 in Grade 1 races, wat een legioen van toegewijde fans over de hele wereld inspireerde. Na Cozmic One bracht de merrie nog drie kinderen waarvan er twee zijn overleden.

Bron Horsetalk