Meerdere volle broers van Totilas werden via Paul Schockemöhle verkocht naar de Verenigde Staten. “Zelf hebben we Goldregen en zijn volle zus Uusminka nog op stal staan. Bij Uusminka verwachten we dit jaar een veulen van de Trakehnerhengst Münchhausen, die vanaf dit jaar alleen nog maar via diepvriessperma beschikbaar is.”

Hennie Roffel

De achtjarige Goldregen, eveneens in mede-eigendom van Schockemöhle, wordt gereden door Subtop-amazone Hennie Roffel. “Meestal besteedden we onze paarden uit, maar toen we hoorden dat Hennie voor zichzelf was begonnen, waren we blij dat ze bij ons wilde komen rijden. Het ziet er veelbelovend uit en het eerste doel is een start in de Lichte Tour, waar hij inmiddels op wordt voorbereid.”

Zelfde energie

Schuil is van mening dat de in Oldenburg geregistreerde hengst veel aan Totilas doet denken. “Het is een bruine hengst met vier witte voetjes en een kolletje. Hij heeft dezelfde energie als Totilas had, heel veel looplust en – zoals veel Gribaldi’s – aanleg voor piaffe en passage.”

Blij met deze kans

Hennie Roffel zelf is verheugd met het feit Goldregen te kunnen rijden. “Ik ben helemaal blij met de kans van deze lieve mensen. Het klikt en bevalt heel goed. Goldregen heeft een super karakter, drie goede basisgangen en veel talent voor piaffe en passage”, vertelt ze enthousiast. “Ik rijd er nog niet zo heel lang, maar ik heb er heel veel zin in en ga mijn uiterste best doen!”

Sidney Bay-zonen

Naast Goldregen rijdt Roffel nog twee zesjarige hengsten van Sidney Bay (Axis x Kostolany). Eén komt uit Uusminka, de andere uit Cleominka (Gribaldi uit Totilas’ grootmoeder Elsa). Uit de hoogdrachtige Cleominka verwacht Schuil binnenkort eveneens een veulen van Münchhausen. Sidney Bay maakte onlangs zijn debuut in de Intermediaire II an zal naar verwachting binnenkort verder gaan in de Grand Prix.

Fürstin Totilas

“In 2012 hebben we samen met Paul Schockemöle vier embryo’s uit Lominka gespoeld. Die zijn inmiddels dus vijf jaar oud. Eén daarvan, een dochter van For Romance I, is vorige zomer verkocht aan Emma Jane Blundell van Mount St. John. Zij heeft heel toepasselijk de naam Fürstin Totilas gekregen”, vertelt Schuil tot slot.

Speels karakter

De merrie won vorig jaar brons bij de vierjarigen op het Brits kampioenschap en verwacht dit jaar via E.T. een veulen van Vitalis. “We zijn gek op haar, ze heeft heel veel power en een speels karakter. Haar eerste keer hier op MSJ in de paddock wachtte haar ruiter Jayden tot ze rustig was, draaide om en liep richting stal. Hij was nog geen 30 meter bij haar vandaan toen ze vanuit stilstand over het hek sprong en hem zo terug naar stal volgde”, vertelt Blundell. “We trainen haar zo ver als mogelijk en ze krijgt alle tijd.”

