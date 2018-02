Von Eckermann houdt Zweedse eer hoog in Grote Prijs met familiefeestje

In totaal behaalde elf combinaties de barrage van de 32 combinatie die deelnamen aan deze Grote Prijs. Zes hiervan wisten ook de barrage zonder fouten af te leggen.

Familie

Deze top zes bestond voornamelijk uit familie. Zo werden de broers Olivier en Nicola Philippaerts tweede en vierde. Olivier finishte met H&M Legend of Love (v. Landzauber) als tweede in 37,42 seconden. Nicola had 37,62 seconden nodig met H&M Harley vd Bisschop (v. Dulf van den Bisschop). Ook Michael en Robert Whitaker behaalden de top zes. Michael was de snelste door te finishen in 37,52 seconden met de Locarno 62-dochter JB’s Hot Stuff. Michael’s neefje Robert deed het rustiger aan met Catwalk IV (v. Colman) en zette de zesde tijd neer.

De Fransman Alderick Cheronnet mocht de vijfde prijs in ontvangst nemen Tanael des Bonnes (v. Watch me van ’t Zorgvliet).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl