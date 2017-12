Von Eckermann leidt ranglijst World Cup, Smolders maakt sprong

Kevin Staut staat nu tweede op de lijst, hij kreeg drie rankingpunten in Mechelen. Duitser Daniel Deusser deed het vandaag ook goed en bezet nu de vierde plaats. Maikel van der Vleuten was niet aanwezig in Mechelen en staat momenteel twaalfde.

Met nog vier wedstrijden te gaan, maakte Harrie Smolders een enorme sprong omhoog op de lijst. De Nederlander was nog niet veel op Wereldbekerwedstrijden te zien geweest en had slechts 5 punten verzameld, vorige week in Olympia. Dankzij de 20 punten die hij vandaag kreeg voor zijn overwinning, staat Smolders inmiddels op de 22e plaats.

De 18 beste Westeuropese springruiters mogen uiteindelijk in april naar de finale in Parijs.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl