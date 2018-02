Vos wint in Neumünster en blijft Dubbeldam en Schröder voor

De hoofdrubriek gisteravond in Neumünster werd een Oranje feest. Robert Vos liet zien dat hij met zijn routinier Carat nog steeds kan winnen. Als derde ruiter in de 1,50m-FEI rankingproef zette Vos al de winnende tijd neer met de achttienjarige Cardento-zoon. Het werd een Oranje gekleurd podium want Jeroen Dubbeldam werd tweede op Roelofsen Horse Truc Gioia van het Neerenbosch (v. Nagano) en de derde plaats was voor Gerco Schröder en Glock’s Zaranza (v. Karandasj).