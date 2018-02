Vrieling en Smolders in de prijzen in 1,50m Bordeaux

Het was misschien niet gek dat Mark McAuley als eerste als een raket van start ging met zijn negenjarige Valentino Tuiliere. Toen de rubriek klaar was stond hij al op het vliegveld om naar huis te gaan waar zijn vrouw Charlotte Mordasini ondertussen was net een hun eerste kindje had gekregen. Een dubbel geschenk voor de Ierse springruiter.

McAuley finishte in 44,93 seconden, bijna een seconde sneller dan de runner-up Simon Delestre met de eveneens negenjarige Filou Carlo Zimequest (v. Coronas). De derde plaats ging naar de Duitse allrounder Michael Jung die de tienjarige merrie fischerChelsea (v. Check In 2) onder het zadel had.

Jur Vrieling eindigde net achter Jung als vierde met de hengst Dallas VDL. En net als Vrieling scoorde Harrie Smolders met Monaco de volle 65 punten, goed voor de zesde plaats. De negenjarige zoon van Cassini II heeft nog maar weinig ervaring op 1,50m-niveau.

Klik hier voor de uitslag.

Bron World of Showjumping