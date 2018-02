Ward begint vijfde week WEF met zege in Challenge Cup

Ward en Lamaze waren de enigen, die onder de veertig seconden bleven in de barrage van deze rubriek. De Amerikaanse ruiter kwam in 39,238 seconden aan de finish met de Thunder van de Zuuthoeve-dochter, die het beste springpaard was van 2017 volgens de Horsetelex ISV. Lamaze was iets langzamer en stuurde de vijftienjarige merrie van Forsyth, die in deze ranking op de tweede plaats stond in 2017, in 39,94 seconden rond.

Top drie

De top drie werd verder compleet gemaakt door Margie Engle met Royce. In de Grand Prix vorige week in Wellington, eindigde Engle ook op de derde plaats met de Cafe au Lait-zoon en vandaag begon het duo deze vijfde week op nieuw met een derde plek.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron:Paardenkrant-Horses.nl