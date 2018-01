Ward: ‘Gigi is laatste paard dat Hunter Harrison voor me kocht’

In de eerste week van het Winter Equestrian Festival in Wellington reed McLain Ward HH Gigi’s Girl naar een derde plaats in de Grand Prix. De tienjarige dochter van Vingino kwam afgelopen zomer in de stallen van Ward en liep dit weekend haar eerste Grote Prijs. “Gigi het laatste paard dat Hunter voor me kocht”, vertelde Ward. “Ze is genoemd na zijn vrouw Jeannie. Het is fijn dat ze zo goed ging in de eerste Grote Prijs na zijn overlijden.”