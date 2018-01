WB-wedstrijden voor de springruiters en menners in Leipzig

In Leipzig gaan de springruiters komend weekend de strijd met elkaar aan in de tiende etappe van de WB-kwalificaties in de Western European League. Voor Nederland reizen Marc Houtzager, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten af naar het vijfsterren evenement in de Duitse stad. Ook voor de menners staat er een WB-wedstrijd op het programma.