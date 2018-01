Deze week … Het paard in partjes is terecht

Verder lezen over de Finest-zoon, die voordat hij ook op maar één keuring verscheen al volop in het nieuws was, kan nu al online.

KFPS kiest voor de jeugd

Het lukte Jelmer en Anita Chardon uit Jorwert voor de tweede keer op rij om hun KFPS-stamboekhengst Jurre 495 (v. Maurits) het hoogst haalbare te laten bereiken op de KFPS Hengstenkeuring. De hengst ging afgelopen weekend in Leeuwarden elke ronde heel constant, verheven en krachtig door de baan. Ook in de achterhand was Jurre zeer sterk. Hij won op fraaie wijze het kampioenschap bij de jongere hengsten.

Hippische speeltuin voor rijke en beroemde mensen geopend

Er lopen waarschijnlijk meer beroemdheden en mensen uit de Fortune 500-lijst op het Winter Equestrian Festival in Wellington rond dan op welk ander evenement in Amerika dan ook. De gemiddelde prijs van een deelnemend paard is minstens een paar ton en voor kleine schattige pony’tjes die heel braaf kleine kinderen over een parcoursje met alleen maar kruisjes loodsen, wordt zomaar honderdduizend euro leasegeld voor een seizoen van twaalf weken betaald. Het dorpje in het zuiden van Florida wordt in de Amerikaanse niet-hippische media dan ook wel: ‘The playground for the rich and famous’ genoemd.

Ruben Romp kiest het ruime sop

Een donderslag bij heldere hemel was het nog net niet, maar het was toch enigszins onverwacht dat Ruben Romp vorig jaar oktober aankondigde de deur van de Margaretha Hoeve achter zich dicht te trekken. De zevenentwintigjarige ruiter en Eric Berkhof vonden het tijd om hun samenwerking een halt toe te roepen. Dat na een toch wel succesvolle samenwerking die bekroond werd met deelname aan het EK in Gothenburg vorig jaar. Al speelden de tegenvallende resultaten daar niet meteen een rol in de beslissing.

