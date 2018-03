Deze week… Van Silfhout: ‘Wereldruiterspelen zijn het doel’

Vrij last-minute besloot Van Silfhout deel te nemen aan de indoorkampioenschappen, omdat de hengst thuis fijn ging ‘moest het er maar van komen’. In de Grand Prix wonnen ze met 74,42%, waarbij Expression richting het einde van de proef toe wat kleine vermoeidheidssporen liet zien. In de Kür, waarvoor Van Silfhout iets korter losreed, was daarvan geen sprake meer en trok de Vivaldi-zoon zelfs naar het eind toe nog even extra aan. Lees alles over de KNHS Indoorkampioenschappen nu al online.

Uit de oude doos: de Wereldruiterspelen van 1994

Met de serie ‘Uit de oude doos’ duikt De Paardenkrant in haar eigen archieven. Wat waren de opvallendste zaken in een jaar? Waar werd over gesproken? Wat hield de paardenwereld bezig? In 1994: het financiële en organisatorische debacle van de WEG in Den Haag.

KWPN’er Jovian vóór Secret en Finest Selection

Er zijn weinig hengsten die de discussie zo kunnen aanwakkeren als de nu vierjarige Secret, die dit seizoen meer dan 500 keer vader wordt. Toch zaten de tribunes afgelopen weekend in Verden niet vol. Daar liep hij, samen met een stel andere interessante vierjarigen de sporttest en opnieuw – net zoals op de Bundeschampionate 2017 – kreeg hij de op één na hoogste punten.

Van Uytert en Barneveld in vorm op Paardenkrant Fokkerijdag

De derde Fokkerijdag van Paardenkrant-Horses.nl bracht een vijftigtal, voornamelijk dressuurgeïnspireerde, fokkers samen op de idyllische accommodatie van Joop van Uytert in Heerewaarden. Mede dankzij de input van vriend des huizes en voormalig voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie Ab Barneveld, werden het dressuurpaard en het dressuur-fokbeleid de gespreksonderwerpen van de dag.

