Weer een zege voor Ward met Hija van Strokapelleken 

De zevende week van het Winter Equestrian Festival begon vandaag voor Ward dus met opnieuw een zege met zijn ‘nieuwe’ paard. Het duo was op een haar na een seconde sneller foutloos aan de finish dan Daniel Coyle, die tweede werd. Coyle had Cita (v. Casall) gezadeld voor deze met $132.000-gedoteerde rubriek en liet de twaalfjarige merrie in 36,016 seconden over de streep galopperen, Ward klokte af op 35,2 seconden.

Minimaal verschil

Coyle en Cita, die drie weken geleden de Grand Prix wonnen in Wellington en vorige week in de Nations Cup in Ocala op de derde plaats eindigden, werden op de hielen gezeten door Jessica Springsteen met RMF Swinny du Parc. Springsteen en de dochter van Berlin presteerden de afgelopen weken ook niet onverdienstelijk met meerdere top tien-klasseringen in op het WEF. Vandaag eindigde het paar met 36,119 seconden op de derde plek.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl